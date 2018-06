Greußen: Rentnerpaar muss Schwarzbau in Gartenanlage abreißen

Rainer und Helga Neubert aus Greußen im Kyffhäuserkreis sitzen vor ihrem Gartenhaus aus Holz auf der Terrasse. Die grün-rot bemalten Fensterläden sind aufgeklappt, die Sonne strahlt zwischen den großen Kirschbäumen hindurch und wirft ihr Licht in den liebevoll angelegten Schwimmteich. Vögel zwitschern um die Wette. Ansonsten ist es vollkommen ruhig. Nichts ist zu hören von dem Durchgangsverkehr, der viele Greußener Tag für Tag belastet. Das Paar hat sich am Rande der Kleinstadt auf 1.600 Quadratmetern eine Ruheoase für die Rente geschaffen. Aber genießen können die Neuberts diese schon lange nicht mehr. Der Grund: Alles soll weg. Und das bis Ende Juni.

Statt die alte Hütte zu sanieren, haben die Neuberts neu gebaut. Bildrechte: MDR / Katharina Melzer

Als seine Eltern starben, erbten er und seine drei Geschwister den Garten. Er zahlte seine Geschwister aus und ist seitdem alleiniger Eigentümer. Als Rainer Neubert in Rente ging, wollte er sich mit dem Garten verwirklichen. Eine alte Gartenhütte wurde abgerissen und durch ein schickes Gartenhaus ersetzt. Später folgten der Schwimmteich, ein Toilettenhäuschen, eine überdachte Terrasse und ein Geräteschuppen. "Hätten wir die alte Hütte einfach saniert, hätte diese Bestandsschutz gehabt", resümiert er heute. "Da wir sie aber neu gebaut haben, mussten wir einen Bauantrag stellen."



Mit dem Bauantrag begann der ganze Ärger. Das war im Jahr 2004. Vom Bauausschuss der Stadt Greußen gab es grünes Licht. Dieser befürwortete den Bau. "Heute wissen wir, dass diese Befürwortung des Bauausschusses noch lange keine Genehmigung des Landratsamtes war", sagt Helga Neubert und Tränen schießen ihr in die Augen. Sie ist sauer, traurig und enttäuscht von den Behörden. "Das Landratsamt wollte uns das nicht genehmigen. Da stand das Haus aber schon längst. In der Begründung hieß es, es würde die Umgebung verschandeln. So ein Quatsch."