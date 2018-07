Rettung für die Bachmuschel

In der Helme bei Sundhausen leben noch etwa 3.000 dieser Tiere, in der Kleinen Helme bei Artern dagegen nur noch 15. Der Schutz der Bachmuschel liegt Ulrike Patzelt sehr am Herzen. Sie ist Mitarbeiterin des Landschaftspflegeverbandes Südharz/Kyffhäuser e. V. in Sundhausen bei Nordhausen und von Hause aus Diplom-Ingenieurin für Wasserwirtschaft. Deshalb kennt sie sich mit der Qualität und der Beschaffenheit der Gewässer bestens aus. Gerade in der Kleinen Helme bei Artern, wo nur noch 15 Tiere gefunden wurden, ist die Wasserqualität ein Problem.

Kleine Helme hat zu viel Nitrat

Schadstoffe reduzieren

Als erstes wurde das Gebiet an der Kleinen Helme und der Nebengräben zwischen Voigtstedt, Artern und Kalbsrieth im Kyffhäuserkreis unter Schutz gestellt und als FFH-Gebiet ausgewiesen.

Bachmuscheln im Wasser Bildrechte: IMAGO Kleine Schutzvorhaben wurden mit den Wasserverbänden bereits umgesetzt. Beispielsweise wurde ein Wehr bei Voigtstedt bereits so umgerüstet, dass Fische nun wieder durchkommen. Hier wird in den kommenden Monaten untersucht, ob eine sogenannte Solgleite schon ausreicht.



Auch die Kläranlagen gehören mit ins Schutzprogramm. Laut Patzelt muss gesichert sein, dass von den Kläranlagen keine Schadstoffe mehr in die Fließgewässer gelangen. Der Landschaftspflegeverband arbeitet eng mit der Landwirtschaft, mit Wasserverbänden und Kommunen zusammen und plant Projekte. Wenn die Planung etwa für den Umbau eines Wehres vorliegt, kann die Kommune entsprechende Fördermittel für den Bau beantragen. Für diese Planungen stehen bis Ende Juni 2019 rund 78.000 Euro bereit. Das Geld kommt zu 80 Prozent von der EU und zu 20 Prozent vom Land. "Alle Akteure müssen zusammenarbeiten, sonst hat die empfindliche Bachmuschel keine Chance", so Patzelt.

Helme bereits renaturiert

An der Helme bei Sundhausen ist die Wasserqualität in den vergangenen Jahren bereits deutlich besser geworden. Hier gibt es noch rund 3.000 Bachmuscheln. Sie fühlen sich in dem kiesigen Untergrund wohl. Das Ufer ist stark bewachsen unter anderem mit Schilf. Die Randstreifen sind breit, und es wurden mehrere Flussschlingen angelegt, damit der Kies im Flussgrund nicht weggeschwemmt wird.



Hier hatte das Land Thüringen im Rahmen von Vorhaben zum Hochwasserschutz auch viel für die Gewässerqualität getan und sechs Millionen Euro investiert. Geld, das letzten Endes auch dem Schutz von Fischen wie der Elritze, der Groppe und der Muscheln zugutekommt. Die Elritze dient der Bachmuschel als Wirt. Bildrechte: IMAGO