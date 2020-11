Der Fundus des Roßlebener Carnevals Club (Kyffhäuserkreis) bleibt in diesem Jahr unberührt. Keine Vorbereitung auf die Veranstaltung am Samstag. Der Präsident Sören Wendt betritt ihn nur, um den Raum zu lüften und sagt: "Mir blutet das Herz." Er will mit seinen Kindern im leeren Saal die Musik-Technik aufbauen und laut singen - auch ohne Publikum. Die RCC-Pressefrau Katrin Begrich-Schmidt hofft darauf, dass sich das Infektionsgeschehen wieder entspannt und sie im Februar doch wieder feiern können. Denn: "Als Narren sind wir ja grundoptimistisch eingestellt." Ein Prinzenpaar hat der Verein für diese Session nicht aufgestellt.