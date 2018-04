Klosterschule Roßleben Schüler droht nach Messerattacke lange Haftstrafe

Im Prozess gegen einen Schüler der Klosterschule Roßleben droht dem Angeklagten eine lange Haftstrafe. Der 15-Jährige muss sich wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung an einen Mitschüler verantworten. Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung forderten am Dienstag übereinstimmend eine Jugendstrafe. Der Angeklagte solle zudem in einer sozialtherapeutischen Einrichtung innerhalb eines Jugendgefängnisses untergebracht werden. Außerdem kann später noch eine Sicherungsverwahrung angeordnet werden - im Jugendstrafrecht eine seltene Maßnahme.