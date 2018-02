Der Angeklagte wird ins Landgericht Mühlhausen geführt. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

Nach der achten Stunde soll er das Messer ausgepackt haben, von hinten an sein Opfer herangetreten sein, dem Jungen den Kopf mit dem Unterarm nach vorn gedrückt - und zugestochen haben. So heftig, dass die Messerklinge abbrach. Und selbst dann hörte der 15-Jährige nicht auf. Dreimal soll er dem verletzten Mitschüler noch die Faust ins Gesicht geschlagen haben. Keine Gewaltfantasien - so beschreibt die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, was im September letzten Jahres in der Klosterschule Roßleben geschah.



Seit heute steht der 15-Jährige wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung vor der Jugendkammer des Mühlhäuser Landgerichts.



Was ist passiert im Leben eines 15-Jährigen, der einen Menschen sterben sehen will?