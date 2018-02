Nach Attacke auf Mitschüler in Roßleben Anklage wegen Mordversuchs gegen 15-Jährigen erhoben

Fünf Monate nach einer Messerstecherei in der Klosterschule Roßleben hat die Staatsanwaltschaft Mühlhausen Anklage gegen einen 15-Jährigen erhoben. Dem Jugendlichen werden versuchter Mord und schwere Körperverletzung vorgeworfen. Er hatte im September 2017 einen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt. Der Angeklagte sei geständig, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Die Klosterschule Roßleben Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Jugendliche war nach den bisherigen Ermittlungen am 11. September nach der achten Schulstunde an einen Mitschüler herangetreten und hatte mit einem Küchenmesser auf diesen eingestochen. Er habe, so die Staatsanwaltschaft, seinem Opfer mindestens fünfmal von hinten in den Rücken gestochen. Als dann die etwa 20 Zentimeter lange Klinge des Messers abbrach, habe er dem Mitschüler noch dreimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen.