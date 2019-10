Feuerwehrleute haben am Montag in Bad Frankenhausen einen Königspython eingefangen. Eine Frau hatte das etwa einen Meter lange Tier in der Wohnsiedlung "Am Tischplatt" entdeckt und die Polizei alarmiert.

Eine Frau entdeckte in Bad Frankenhausen eine Schlange. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel