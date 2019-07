Schwammspinner-Raupen haben 60 Hektar Wald kahlgefressen Bildrechte: dpa

Der Befund in einem Waldstück an der Kreisgrenze zu Sömmerda sei vor zwei Wochen gemacht worden. Die Eichen in der Hainleite und am Kyffhäuser blieben aber bisher von den gefräßigen Raupen verschont, so Klüßendorf. Eichen könnten allerdings auch einen einmaligen Kahlfraß verkraften - durch den sogenannten Johannistrieb, der in diesen Tagen sprießt.



Allerdings bräuchte man bald einen Winter mit Temperaturen unter minus 15 Grad, damit die Raupe sich nicht weiter vermehrt. Derzeit untersucht man mit Insektenfallen, welchen Schwammspinnerbestand man im nächsten Jahr erwarten kann.