In Erfurt gebraut Salziges Bier aus Bad Frankenhausen

Mit der Bad Frankenhäuser Sole wird künftig wieder Bier gebraut. Wie Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) mitteilte, wird das Pils im Erfurter Zughafen hergestellt. Damit knüpfe die Kurstadt an die Jahrhunderte alte Brautradition an, so Strejc.

Die älteste Brauordnung Bad Frankenhausens stammt aus dem Jahr 1588. Bis in die 1920er-Jahre gab es in der Stadt verschiedene Brauereien. Das "Frankenhäuser Sole Pils" wird ab 26. November in verschiedenen Gaststätten in Bad Frankenhausen zu verkosten sein.