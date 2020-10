Casting Sondershausen sucht den Schwimmbad-Betreiber

Ein eigenes Freibad – das bedeutet gerade für eine kleine Stadt ein großes Stück Lebensqualität. Besonders in Thüringen, wo es vergleichsweise wenig Seen gibt. Wird solch eine Anlage überraschend geschlossen, kochen die Emotionen hoch. So geschehen Ende vergangenen Jahres in Sondershausen mit dem Naturbad Bebraer Teiche. Doch es gibt Hoffnung, denn vier Kandidaten haben sich um die Anlage beworben.