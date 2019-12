Die Arbeiten an der Mikwe in Sondershausen sind abgeschlossen. Das mittelalterliche jüdische Ritualbad war laut Stadtverwaltung stark von Feuchtigkeit geschädigt. In den vergangenen Monaten wurden die Isolierung der Decke erneuert, die Lüftung verbessert und das Becken gereinigt.

Blick in die wiedereröffnete Mikwe in Sondershausen. Bildrechte: Bayerischer Rundfunk