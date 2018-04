25 Jahre nach dem "Satansmord"

Im Februar 1994 wurden sie von der Jugendkammer des Landgerichts Mühlhausen zu jeweils acht Jahren Haft verurteilt. Der dritte Angeklagte musste für sechs Jahre ins Gefängnis. Sie sollen gemeinschaftlich den Mord an dem 15-Jährigen begangen haben. Richter Jürgen Schuppner ließ in der Urteilsbegründung keinen Zweifel daran, dass das Gericht eine Verbindung zwischen der Tat und dem praktizierten Satanismus der Angeklagten gesehen hat.

Jürgen Hauskeller, damals Pfarrer in Sondershausen, hatte bereits im Zuge der polizeilichen Ermittlungen den Zusammenhang zwischen der Tat, dem Satanskult und den Gewaltvideos hergestellt. Er kannte die jungen Täter. Sie waren bei ihm im Religionsunterricht. Hauskeller, heute 81, warnte vor den religiösen Verirrungen. Noch Jahre nach der Verurteilung habe er Drohbriefe erhalten. Auch Briefe mit Munition waren dabei. "Da musste das Sprengkommando bei mir in Sondershausen anrücken, um die schrecklichen Briefe zu öffnen", sagte Hauskeller MDR THÜRINGEN. Er wohnt bereits seit 2002 nicht mehr in Sondershausen.

Erste Konsequenz nach dem Mord war es, einen Jugendschützer im Landratsamt fest einzustellen. Der Sozialarbeiter betreut Schulen und Jugendklubs und organisiert Seminare, die sich nicht nur mit dem Thema Sucht, sondern auch mit rechter Gewalt, Kulthandlungen und Sekten auseinandersetzen. Außerdem gibt es an 15 Regelschulen und an den Berufsschulen des Kyffhäuserkreises Sozialarbeiter.

Das Landratsamt hat die Präventionsmaßnahmen verstärkt. Bildrechte: MDR/Ulrich Röscher

Der Kyffhäuserkreis kann laut Amtsleiterin Sabine Bräunicke außerdem mit rund 50 Jugendhäusern ein sehr dichtes Netz an Betreuungsangeboten für junge Leute vorhalten. Besondes wachsam sei der Kreis beim Thema Rechtsradikalismus. In diesem Jahr stehen 100.000 Euro Bundesfördermitel im Kyffhäuserkreis für Aufklärungsarbeit gegen rechtes Gedankengut zur Verfügung. Außerdem gibt es beim Kreisjugendring eine Beratungsstelle gegen Rechts. Seit dem Schüler-Mord 1993 hat es laut Sabine Bräunicke keine schweren Straftaten unter Kindern und Jugendlichen im Kyffhäuserkreis mehr gegeben. Doch man müsse weiter sehr wachsam sein. Es werde in Sondershausen darüber gesprochen, dass zwei der damaligen Täter in der rechten Szene aktiv seien.