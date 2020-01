Ein 18-jähriger Mann ist in Sondershausen von der Schlossmauer gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war er am späten Mittwochnachmittag mit Freunden in der Gegend gewesen, als er urinieren ging, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dabei fiel er über die Brüstung der Mauer. Der 18-Jährige stürzte fast fünf Meter in die Tiefe und landete auf einem Stein.