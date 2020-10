Der Wicht mit der roten Zipfelmütze weiß nicht, dass die Baumkronen über ihm schwer geschädigt sind. Über dem Zwergenpfad in Oldisleben brauen sich dunkle Wolken zusammen. Die Zwerge müssen weg. Das hat Forstamtsleiter Uli Klüßendorf jetzt unmissverständlich klar gemacht und dabei auf die Verkehrssicherungspflicht verwiesen. Damit stößt er allerdings auf Widerstand in Oldisleben. "Das lassen wir uns nicht gefallen", sagt Uwe Landes. Seit über einem Jahr baut der Waldpädagoge zusammen mit den Kindern vom Kindergarten "Hinze Kidz" an dem Pfad. Damit will er den Kindern und ihren Eltern den Wald und die Natur nahe bringen.