Bad Frankenhausen Letzter Öffnungstag: Panoramamuseum wird umgebaut

Am Sonntag öffnet das Panoramamuseum in Bad Frankenhausen zum letzten Mal für Gäste. Danach steht dem Museum eine etwa zweimonatige Umbauphase bevor. Investiert wird in die Barierrefreiheit und in den Brandschutz.

von Katharina Melzer