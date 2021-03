Beim Maschinenhersteller Sumitomo Demag im Kyffhäuserkreis sind rund 100 der 290 Beschäftigen am Mittwochmorgen in einen Warnstreik getreten. Wie die IG Metall Nordhausen mitteilte, hatte sie die Mitarbeiter von Sumito ab 8.45 Uhr dazu aufgerufen, zeitweise die Arbeit niederzulegen. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft ihren Druck in den aktuellen Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie erhöhen. Der Betrieb wurde von der IG Metall für die erste Streikwelle ausgewählt, weil er eins von sieben flächentarifgebundenen Unternehmen im Bezirk Nord sei, so die Gewerkschaft.