"Kein Corona mehr", "Oma und Opa besuchen" und "gesund bleiben" - die Corona-Pandemie überschattet in diesem Jahr auch die Wunschzettel der Kinder. Das wissen die fleißigen Helfer des Weihnachtspostamtes in Himmelsberg im Kyffhäuserkreis. Denn dort sind auch in diesem Jahr wieder tausende Wunschzettel eingetroffen.