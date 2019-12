Im Thüringer Weihnachtspostamt in Himmelsberg im Kyffhäuserkreis sind in diesem Jahr rund 7.000 Briefe eingegangen. Das waren laut Himmelsberger Heimatverein so viele wie lange nicht. Die Wunschliste der Kinder ist speziell: Weniger Hausaufgaben, Lehrer, die nicht in Rente gehen sollen und Frieden in der Welt: Kinder aus allen Teilen der Welt schicken ihre Wünsche nach Himmelsberg - ins einzige Thüringer Weihnachtspostamt.