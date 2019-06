Ein weißes Pulver in einer Tiefgarage in Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis hat am Donnerstagabend für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN kamen zwei Menschen mit der unbekannten Substanz in Kontakt und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Einer der beiden wurde mittlerweile wieder entlassen. Spezialisten aus Erfurt sollen das verdächtige Pulver jetzt untersuchen. Auch die Kripo ist auf dem Weg nach Bad Frankenhausen. Die Tiefgarage ist derzeit weiträumig abgesperrt.

Die Polizei untersucht das weiße Pulver, das in einer Bad Frankenhäuser Tiefgarage gefunden wurde (Symbolbild).. Bildrechte: dpa