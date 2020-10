Auf der B4 bei Westerengel im Kyffhäuserkreis ist am Mittwochmorgen eine 74-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte ein entgegenkommender Autofahrer am Abzweig Feldengel einen Lkw überholt.

Warum der 41-jährige Autofahrer frontal gegen den Wagen der Seniorin prallte, ist unklar. Beide wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Frau erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der 41-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht. Die Bundesstraße wurde gesperrt, weil ein Gutachter den Hergang überprüfen soll.