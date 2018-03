Greußen Bürgerallianz will B4-Ortsumfahrung verhindern

Wollen sie sie nun oder wollen sie sie nicht? Die geplante Ortsumfahrung um die Kleinstadt Greußen im Kyffhäuserkreis sorgt für Zündstoff. Seit vielen Jahren gibt es in der Stadt eine Bürgerinitiative, die sich für den Bau der Ortsumgehung einsetzt. Jetzt hat sich eine Allianz genau dagegen gegründet. Sie kritisiert die Pläne für die Ortsumfahrung und will diese jetzt stoppen.

Als Lösungsvorschlag strebt die Allianz ein Nachtfahrverbot für Lkw an. Der Lieferverkehr für die örtlichen Gewerbe soll davon jedoch ausgeschlossen werden. "Es müsste nicht mehr sein, die Ortsumgehung unbedingt zu bauen", erläutert der Sprecher der Allianz Harald Kranhold. "Man könnte das Geld auch sinnvoll investieren in die vorhandene B4. Durch das Nachfahrverbot würde der Verkehr weniger werden und durch die Maut auch. Man könnte auch nochmal einen Bautechniker zu Rate ziehen, vielleicht kann man die B4 durch einen Ausbau ruhiger werden lassen. Das sind alles unsere Vorstellungen. Wichtig ist erstmal, sich an einen Tisch zu setzen. Wir sind nicht grundsätzlich gegen die Ortsumfahrung, aber alle Bürger müssen entlastet werden." Ein weiterer Vorschlag ist ein Blitzer in der 30er-Zone.