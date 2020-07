Bärenpark Worbis Wolf stirbt nach Schwächeanfall

Einer der Wölfe im Bärenpark Worbis ist gestorben. Nach einem Schwächeanfall in der vorigen Woche ist Wolf Milan am Samstag in der Quarantänestation friedlich eingeschlafen, teilte der Bärenpark am Sonntag mit. Der Tierarzt vermutet einen Schlagfall bei dem 15 Jahre alten Tier, von dem es sich nicht wieder erholt hat.