Der Tod einer Frau und eines Kindes aus dem Kyffhäuserkreis bei einem Lawinenunglück am Samstag in Südtirol hat in Thüringen große Betroffenheit ausgelöst. Norbert Eichholz, Bürgermeister des Wohnorts der tödlich Verunglückten, Hauteroda im Kyffhäuserkreis, sprach am Sonntag von einem Schock für die Menschen im Ort. "Das Mitgefühl ist sehr groß", sagte er. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow äußerte sich am Sonntag ebenfalls betroffen. "Hier wurde großes Leid über eine Familie gebracht, die einfach ihren wohlverdienten Winterurlaub machen wollte", sagte er.

Die beiden Opfer stammen aus Hauteroda im Kyffhäuserkreis. Bildrechte: MDR/Cornelia Hartmann Die 35 Jahre alte Frau und ihre siebenjährige Tochter waren am Samstagmittag auf der Teufelsegg-Piste im Skigebiet Schnalstal in Italien von einer Lawine verschüttet worden. Die Frau konnte von Rettungskräften am Nachmittag nur noch tot geborgen werden, das Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb es am Abend. Ebenfalls nur noch tot geborgen wurde ein weiteres siebenjähriges Mädchen, das aus Eschweiler in Nordrhein-Westfalen stammte. Außerdem wurden ein Mann und noch ein weiteres Kind bei dem Unglück verletzt.

Bildrechte: Twitter.com Die verunglückte Frau war Angehörige der Bundeswehr. Ein Sprecher des Kommandos Sanitätsdienste sagte MDR THÜRINGEN am Sonntag, dass sie als Stabsoffizierin in der Bundeswehr-Kaserne in Bad Frankenhausen gearbeitet habe. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sprachen den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. "Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei den Angehörigen und den Freunden aller Opfer dieses furchtbaren Unglücks", teilte Kramp-Karrenbrauer (CDU) auf Twitter mit.

Der Tod der Lawinenopfer wurde am Sonntag auch im Gottesdienst in der Sankt-Marienkirche in Artern thematisiert. Pfarrerin Lena Luise Burghardt hatte die traurige Nachricht in die Fürbitte aufgenommen. Sie sprach "von einem fernen Ereignis, das so sehr nah kommt und es sei kaum zu ermessen wie unbegreiflich es ist, wenn Menschen in den Urlaub verabschiedet werden und Särge zurückkommen". Die Teilnehmer des Gottesdienstes reagierten bestürzt.