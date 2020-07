Nordhausen Neues Leitungsteam in KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora

Der Stiftungsrat der gemeinsam von Bund und Freistaat Thüringen institutionell geförderten Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora hat sich in einer Sondersitzung am 22. Juli 2020 einstimmig für die neue Doppelspitze in der Leitung der bei Nordhausen gelegenen KZ-Gedenkstätte ausgesprochen.