Mit einer Info-Kampagne will die Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde in Nordthüringen Vorurteile und Ängste gegenüber dem Islam abbauen. Wie der Imam Umer Malik MDR THÜRINGEN sagte, wollen Mitglieder der Gemeinde mit den Nordthüringern ins Gespräch kommen, um zu erfahren, was sie über den Islam denken. Dafür gibt es an den kommenden Wochenenden Infostände in Sondershausen und in Nordhausen.