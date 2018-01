Der Beschuldigte stammt aus Niedersachsen. Er war unmittelbar nach dem Verbrechen festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Laut Anklage hatte er sich beim gemeinsamen Studium in die 22 Jahre alte Kommilitonin verliebt. Sie habe seine Zuneigung jedoch nicht erwidert, sondern auf einer Freundschaft bestanden. Um sie dennoch für sich zu gewinnen, habe der Mann ihr vorgegaukelt, er sei Chef des Katastrophenschutzes in Erfurt und könne ihr dort die Stelle der Personalchefin verschaffen. Die Frau habe darauf vertraut und sei von ihrem Wohnort Erfurt zu ihm in seine Einzimmerwohnung nach Nordhausen gefahren - in dem Glauben, am nächsten Tag in Bonn einen Arbeitsvertrag unterschreiben zu können.