Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist in Thüringen mit einem Auto in einem Schlammrückhaltebecken gelandet. Zuvor habe der junge Mann am Sonntag in Urbach bei Nordhausen zwei geparkte Fahrzeuge gerammt und sei von den Unfallorten geflüchtet, teilte die Polizei am Montag mit. Wenig später sei das Auto dann in dem Rückhaltebecken entdeckt worden.