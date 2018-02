Landkreis Nordhausen A38 nach Aluminium-Unfall wieder frei

Einen Tag nach dem Unfall mit einem Gefahrgutlaster auf der A38 rollt der Verkehr in Richtung Göttingen wieder auf beiden Spuren. Wie die Polizei mitteilte, wurde die gesperrte Autobahn am Dienstag um 19:15 Uhr wieder freigegeben. Wegen der Beschädigungen gilt in dem Bereich der Unfallstelle bei Großwechsungen allerdigs ein Tempolimit von 80 km/h.