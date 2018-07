Zugekleisterte A38: Fahrbahn-Sanierer verzweifelt gesucht

Die Straßenbaubehörde von Sachsen-Anhalt hat bislang keine Baufirma für die Reparatur der Autobahn A38 nach dem Lkw-Brand am Mittwoch gefunden. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN gehen die Behörden derzeit davon aus, dass die Autobahn in Richtung Leipzig bis Ende kommender Woche gesperrt bleiben muss. Auf der Autobahn war zwischen Heringen (Thüringen) und Berga (Sachsen-Anhalt) ein Lastwagen mit Anhänger von der Fahrbahn abgekommen, umgekippt und in Brand geraten. Der Lkw hatte Metallfässer mit Industriekleber geladen, die Leck schlugen. Der Kleber verteilte sich auf beiden Fahrbahnen - ein Teil davon brennend. Der Kleber und der Brand haben die Asphaltdecke auf 200 Metern so stark beschädigt, dass sie abgefräst und neu aufgebracht werden muss.