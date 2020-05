Die A38 ist in der Nacht zum Freitag in Richtung Leipzig stundenlang gesperrt gewesen. Grund war ein umgestürzter Lkw. Nach Angaben der Autobahnpolizei war gegen 2 Uhr morgens ein Paketlaster von der Fahrbahn abgekommen. Der 12-Tonner war in die Mittelleitplanke gekracht und umgestürzt, so ein Sprecher. Zudem fuhr ein Pkw in die Unfallstelle. Beide Fahrer blieben jedoch unverletzt. Der Lkw-Fahrer erlitt aber einen Schock. Die Bergung und die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. Die Autobahn war bis etwa 7:30 Uhr gesperrt.

Wegen des Unfalls war die Autobahn in Richtung Leipzig mehrere Stunden lang gesperrt. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel