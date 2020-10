Pure Begeisterung und Leidenschaft für das Handwerk ist in Bleicherode in der Bäckerei Meyer zu spüren. Von außen ist es eher eine kleine und unscheinbare Bäckerei in der Hauptstraße. Zwei Treppenstufen führen mich hinein und sofort liegt mir der unverkennbare Duft in der Nase - nach frischen, noch warmen Brötchen.