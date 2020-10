In Bleicherode ärgern sich die Bürger in mehreren Ortsteilen über die seit Donnerstag geltende einheitliche Postleitzahl: 99752.

Nach der Gründung der Landgemeinde zum 1. Januar 2019 waren in den insgesamt 13 Ortsteilen zunächst die Straßennamen und Hausnummern vereinheitlicht worden. Fast jeder Ort hatte eine Haupt- oder Dorfstraße. Die Hauptstraße in Wolkramshausen wurde beispielsweise nun zur Wolkramshäuser Hauptstraße, damit die Adressen für die Post, aber auch für Rettungsdienste eindeutig zugeordnet werden können. Insgesamt 40 Straßennamen mussten geändert werden.

Wie Thomas Kutsch, Konzernsprecher der Deutschen Post, MDR THÜRINGEN sagte, sei dies aber von vornherein klar gewesen. Man habe mit der Änderung allerdings bis zum Abschluss der Straßenänderungen gewartet und sie nun zum 1. Oktober in Kraft gesetzt. Bleicherodes Bürgermeister Frank Rostek (CDU) hatte dazu in einer Gemeinderatssitzung gesagt, die Post hätte sich mit ihrem Anliegen viel eher melden können. Dem MDR wollte er jedoch keine Stellungnahme geben.

Eine Geschäftsfrau aus Nohra sagte MDR THÜRINGEN, so etwas habe sie an ihrem Wohnort im Kyffhäuserkreis bei der Bildung der Landgemeinde nicht erlebt. Dort sei alles geräuschlos verlaufen, so die Frau, die nicht namentlich genannt werden möchte. In der Landgemeinde Bleicherode seien dagegen immer neue Änderungen - auch der Straßennamen - hinzugekommen und nun komme man mit der neuerlichen Änderung der Postleitzahl einfach nicht mehr hinterher. Der Verwaltungsaufwand sei neben dem normalen Tagesgeschäft kaum zu schaffen.