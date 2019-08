In Nordhausen ist erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger wurde bei Bauarbeiten am Ufer der Zorge in der Nähe der Kyffhäuserstraße entdeckt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Ein Bereich um die Fundstelle soll noch am Dienstag geräumt werden. Wie groß der Bereich sein wird, war noch nicht klar.