Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag in Nordthüringen zu Gast. Im Mittelpunkt der Visite des Staatsoberhaupts stehen der Strukturwandel, das Landleben und Demografie. Nach Gesprächen mit Mitarbeitern des Industrie- und Bergbauunternehmens Schachtbau Nordhausen und einem Abstecher zu einer Gemeinschaftsschule in Greußen wird Steinmeier in Sondershausen erwartet. Im Erlebnisbergwerk will er mit Jugendlichen sprechen.