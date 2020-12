Ob es allerdings schon am 27. Dezember wie geplant erste Impfungen geben wird, sei fraglich, so Spiller. Zunächst werde in den Senioren- und Pflegeheimen geimpft, sobald der Impfstoff verfügbar ist. Die Abstrichstelle für Corona-Tests, die aus Infektionsschutzgründen nicht neben dem Impfzentrum liegen darf, bleibt in Nordhausen vorerst in der Wiedigsburghalle und zieht Ende Januar in ein Gebäude in der Bahnhofstraße.