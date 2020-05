Landrat Keine Bußgelder bei Corona-Sorge und mehr Tests im Kreis Nordhausen

Im Kreis Nordhausen sollen Corona-Infektionen schneller erkannt werden. Landrat Jendricke plant deshalb zusätzliche Tests in bestimmten Berufsgruppen. Außerdem verlangt er mehr Freiheiten für den Landkreis bei Lockerungen und will keine Bußgelder verhängen, wenn Eltern aus Angst vor Ansteckungen ihre Kinder nicht in die Schule lassen.