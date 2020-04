Die Theaterwerkstatt Nordhausen hat in den vergangenen Tagen 350 Schutzmasken genäht. Wie das Landratsamt mitteilte, übergaben Landrat Jendricke und Theaterintendant Daniel Klajner 200 Masken an die Tafel Nordhausen und ihre Mitarbeiter. 150 weitere Masken seien an den Bereich Katastrophenschutz Nordhausen gegangen. Die Nordhäuser Tafel solle außerdem zusätzlich 1.000 Einweg-Schutzmasken bekommen, die sie an ihre Kunden weitergeben können, sagte Jendricke.