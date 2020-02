Die Tests sollen im Laufe des Tages mit einem Fahrdienst in die Berliner Charité gebracht werden. Die beiden Chinesen stammen nicht aus der am stärksten vom Corona-Virus betroffenen Region Wuhan. Sie sind erst vor wenigen Tagen in Deutschland eingereist und wollten am Samstag am Nordhäuser Studienkolleg an einem Auswahltest teilnehmen.