Zwei Verdachtsfälle auf Erkrankungen mit dem Coronavirus in Nordhausen haben sich nicht bestätigt. Wie das Landratsamt Nordhausen am Montagabend mitteilte, fiel das Ergebnis der Laboruntersuchung negativ aus. Wegen Erkältungssymptomen waren zwei Studienbewerber aus China am Samstag vorsorglich im Südharz-Klinikum Nordhausen unter Quarantäne gestellt worden. Inzwischen seien sie aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden.

Die beiden Chinesen stammen nicht aus der am stärksten vom Corona-Virus betroffenen Region Wuhan. Sie sind erst vor wenigen Tagen in Deutschland eingereist und wollten am Samstag am Nordhäuser Studienkolleg an einem Auswahltest teilnehmen.