Über ein Jahr war das Gotteshaus wegen Sanierungsarbeiten im Inneren geschlossen. Die Handwerker leisteten ganze Arbeit. Hauptaltar und Stifterfiguren erstrahlen in neuem Glanz, ebenso das Gewölbe mit den prächtigen Schlusssteinen. Auch die Stein-Fußböden und Wände wurden in den vergangenen Monaten aufgearbeitet. Schmuckstück sind die sanierten gotischen Bögen der Sakristei.

2005 hatten die Bauarbeiten mit der Dachsanierung begonnen. Seitdem wurde die Sanierung in Etappen weitergeführt. An den Gesamtkosten von über vier Millionen Euro beteiligten sich das Land Thüringen und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Neben dem Erfurter Dom ist der Nordhäuser Dom die einzige Kirche des Bistums Erfurt, die offiziell die Bezeichnung Dom trägt.

Am 2. Mai 2017 begann dann die Innensanierung. Chor und Langhaus mussten hierfür eingerüstet werden. Gottesdienste konnte nun nicht mehr im Dom stattfinden. Die Gerüste reichten bis hinauf zum Kreuzgewölbe. Der Innenraum des Domes erstrahlt nun wieder in neuem Glanz, die Schlusssteine leuchten blau, das Adler-Wappen glänzt über dem Altarraum. Selbst die "Gaffsteine", kleine Figuren, sind wieder zu sehen, freut sich Dompfarrer Hentrich.

Am Palmsonntag kehrte die Gemeinde in ihre Kirche zurück. Bis dahin waren Nordhausens Katholiken Gäste unter anderem in der evangelischen St. Blasii-Kirche und der Christus-Kirche der Baptisten. Am Sonnabend (31. März) gibt es nach einjähriger Pause auch wieder eine Domführung - 13 Uhr. Auch die Osternacht wird im Dom gefeiert. Allerdings wird die Orgel erst in einer Festwoche Mitte Juni wieder erklingen. Die Orgelpfeifen werden zur Zeit gereinigt.