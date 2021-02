Jahrelang passiert nun wenig am Erdfall. Die direkten Nachbarn, die Familie Theuerkauf, wohnen 150 Meter entfernt und sind beneidenswert gelassen. Aber die geologischen Daten geben ihnen Recht. In den Gebäuden ist kein Riss. Trotz der Größe ist es ein singulärer Erdfall, wie er in dem Gipskarst des Südharzes meist auf Wiesen und in Wäldern öfter vorkommt, nur eben nicht zwischen drei Gebäuden.