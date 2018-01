Die Fachhochschule Nordhausen kann auf eine Millionenförderung für ihre Forschungen im Bereich des Gipsrecycling hoffen. Nach Angaben des Bundesforschungsministeriums ist das Projekt "Gipsrecycling als Chance für den Südharz" als eines von 20 Projekte in die engere Wahl für ein Strukturförderprogramm aufgenommen worden. Die Fachhochschule Nordhausen erforscht dabei, wie der Einsatz von Naturgips durch Gipsrecycling vermieden werden kann. Beteiligt am Projekt ist auch die Bauhaus-Uni Weimar.

Die Forschung an Alternativkonzepten ist zudem notwendig, da in den nächsten Jahrzehnten aus Klimaschutzgründen Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen. Bei der Reinigung und Entschwefelung von Kohlekraftwerken fällt als Abfallprodukt der sogenannte REA Gips an, der auch für Gipskartonplatten genutzt wird. Die Forscher an der Fachhochschule Nordhausen wollen den REA Gips durch Wiederaufbereitung von Gipsabfällen ersetzen.