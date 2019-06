Eine 28-Jährige ist Donnerstagabend in Nordhausen mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, steht ihr 26 Jahre alter Lebensgefährte unter Tatverdacht. Der Notruf erreichte die Polizei kurz nach 21 Uhr. Vor Ort entdeckten die Beamten dann die schwerstverletzte Frau. Sie musste im Krankenhaus noch in der Nacht notoperiert werden.

Der Tatverdächtige befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Flucht. Eine groß angelegte Suche mit Spezialhunden und einem Polizeihubschrauber führte zum Erfolg - der Mann konnte noch am Donnerstagabend in Nordhausen gefasst werden. Der knapp einjährige Sohn des Paares kam vorsorglich ins Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge war es in der Wohnung der 28-Jährigen zu einem Streit gekommen, der sich ins Treppenhaus verlagerte. Dort soll der Mann mehrfach zugestochen haben.

Noch in der Nacht zu Freitag sicherten Spezialisten des Thüringer Landeskriminalamtes Spuren am Tatort. Der Tatverdächtige soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei ihm handelt es sich um einen Asylbewerber aus Algerien. Erst am 20. Mai 2019 waren Spezialisten des LKA am Tatort im Einsatz. Der 26-Jährige soll die Frau gegen ihren Willen in der Wohnung festgehalten, körperlich attackiert und mit einem Messer bedroht haben.