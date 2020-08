Ein 30-jähriger Mann ist am Sonntagnachmittag nach dem Fußballspiel in der Oberliga zwischen dem FSV Wacker Nordhausen und dem FC An der Fahner Höhe schwer verletzt worden. Die Polizei Nordhausen ermittelt nun wegen schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen vor dem Stadion in Nordhausen machen können. (Archivfoto) Bildrechte: Michael Hundt / Matthias Koch