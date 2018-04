Im früheren nationalsozialistischen Konzentrationslager Mittelbau-Dora in Nordhausen ist am Mittwoch an die Befreiung des Lagers vor 73 Jahren erinnert worden. Rund 300 Menschen haben an der Gedenkfeier teilgenommen - darunter auch sechs hochbetagte ehemalige Häftlinge aus den USA, der Ukraine, aus Frankreich und aus Deutschland. Sie legten Kränze für die Opfer nieder. Auch Vertreter von Landtag, Landesregierung, der jüdischen Landesgemeinde und des Zentralrats der Juden nahmen an dem Gedenken Teil.