Der "Nordthüringer Geisterzug" von Nordhausen nach Göttingen hält auch in Zukunft das erste Mal in Niedersachsen. Die Regionalbahn fährt werktags um 4:30 Uhr in Nordhausen ohne Passagiere los und fährt auf allen vier Bahnhöfen in Thüringen durch. Grund ist nach Angaben des Thüringer Infrastruktur-Ministeriums, dass zu wenige Fahrgäste mitfahren würden und sich die Stationsgebühren damit nicht rechneten.