Der "Geisterzug" von Nordhausen nach Göttingen hält auch nach dem Fahrplanwechsel nicht an Thüringer Unterwegsbahnhöfen. Die Regionalbahn fährt nach dem Start in Nordhausen an den Haltepunkten Salza, Niedersachswerfen, Woffleben und Ellrich vorbei; erst in Walkenried in Niedersachsen können Fahrgäste ein- und aussteigen.

Der "Geisterzug" Nordhausen-Göttingen fährt hier in Woffleben ohne Halt durch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK