In der Bahnhofstraße in Nordhausen ist am frühen Mittwochmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, läuft der Einsatz noch. Polizisten sichern Spuren, per Hubschrauber wird nach Verdächtigen gesucht. Der Geldautomat wurde bei der Detonation erheblich beschädigt. Wie viel Geld sich in dem Automaten befand, ist nicht bekannt.