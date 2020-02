Nordhausen Geständnis im Prozess um versuchten Totschlag

Mit einem umfassenden Geständnis hat am Dienstag ein Prozess um versuchten Totschlag am Landgericht Mühlhausen begonnen. Der 27 Jahre alte Angeklagte hat zu Prozessbeginn zugegeben, im Juni 2019 aus Eifersucht seine damalige Freundin in Nordhausen mehrmals geschlagen, getreten und mit dem Messer auf sie eingestochen zu haben.