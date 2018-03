Ein Gleitschirmflieger hat am Sonntagabend am Frauenberg bei Sondershausen einen Absturz nahezu unverletzt überlebt. Der 55 Jahre alte Mann aus dem Eichsfeld war in luftiger Höhe bei Jechaburg unterwegs, als er offenbar wegen mangelnden Auftriebs Probleme bekam. Der Gleitschirm trudelte zu Boden. Ein Baum stoppte die unfreiwillige Landung. Etwa eine Stunde lang musste der Bruchpilot in der Baumkrone ausharren, bis Feuerwehrleute ihn retten konnten. Der Mann zog sich lediglich einige Kratzer zu.